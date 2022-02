Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Nicht nur berauscht unterwegs

Polizei stoppt 38-jährigen Fahrer

Pfungstadt (ots)

Nachdem eine Streife der Polizeistation Pfungstadt am Samstag (19.2.) einen 38-jährigen Fahrer in der Mühlstraße stoppte, stellte sich rasch heraus, dass der Angehaltene nicht nur unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen 12 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter den Fahrer eines schwarzen Fords. Rasch bemerkten sie, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Anschluss durchgeführte Tests reagierten positiv auf Drogen- und Alkoholeinfluss. Wie sich im Zuge der weiteren Maßnahmen herausstellte, war der 38-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und hatte unter anderem mehrere Drogen bei sich. Auch bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamtinnen und Beamten, mit Unterstützung eines Diensthundes, auf unter anderem Haschisch und Amphetamin. Insgesamt stellten sie über 80 Gramm Betäubungsmittel sicher. Der 38-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weil er zudem die notwendigen Papiere seines American Staffords der Streife nicht vorzeigen konnte, wurde der Hund im Anschluss in ein Tierheim gebracht. Der 38 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinflusses und ohne Führerschein in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

