POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zehn Keller aufgebrochen/Fahrräder im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Montag (21.02.) kam es in Kellerverschlägen von Mehrfamilienhäusern in der Geschwister-Reiß-Straße, der Hugenottenstraße und im Alpenring zu insgesamt zehn Einbrüchen. Abgesehen hatten es die Unbekannten hierbei offenbar auf Fahrräder.

Die Kriminellen erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei E-Bikes, ein Mountainbike und einen E-Scooter. Zudem wurde ein weiteres aus einem Keller erbeutetes Fahrrad beschädigt in einem angrenzenden Feld aufgefunden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

