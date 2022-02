Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Sind Kinder in einem Gemüseladen eingebrochen?

Bad König (ots)

Aus einem Gemüseladen in der Bahnhofstraße, Nähe Gartenweg wurden am Sonntag (20.02.) Getränke, Süßigkeiten sowie Geld gestohlen. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro. Die Täter gelangten durch ein aufgebrochenes Fenster im rückwärtigen Bereich in das Geschäft. Für die Tat könnten nach ersten Hinweisen drei Kinder verantwortlich sein. Das Trio wurde von Anwohnern der Bahnhofstraße in einem Hof, unweit des Tatortes, entdeckt. Mit den weiteren Ermittlungen zu den Kindern sind jetzt Beamte des Einbruchskommissariats (K 21/ 22) beschäftigt. Telefonisch könnten die Ermittler unter der Rufnummer 06062 / 953-0 erreicht werden.

