Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Jugendlicher mit Messer verletzt/Polizei nimmt Angreifer fest

Riedstadt (ots)

Zu einem Streit zwischen zwei 16 Jahre alten Jugendlichen kam es am Freitagabend (18.02.), gegen 20.30 Uhr, an einer Bushaltestelle im Bereich des Bahnhofs.

Im Zuge der Auseinandersetzung stach einer der Männer mit einem Klappmesser auf seinen gleichaltrigen Kontrahenten ein und verletzte ihn hierbei am Bein und den Händen. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer wurde kurz darauf von der Polizei in Tatortnähe festgenommen. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

