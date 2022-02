Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Schule

Rüsselsheim (ots)

Die Georg-Büchner-Schule in der Mecklenburger Straße geriet am Samstagnachmittag (19.02.), gegen 15.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich offenbar durch ein Fenster Zugang in das Gebäude, brachen anschließend die Tür zum Lehrerzimmer auf und durchsuchten mehrere Fächer. Zudem wurde eine Vitrine, in der sich Fundsachen befanden, von den ungebetenen Besuchern angegangen. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Was genau gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

