POL-DA: Lorsch: Mülltonnen angezündet

18-Jähriger unter Tatverdacht

Lorsch (ots)

Vier Mülltonnenbrände wurden innerhalb kürzester Zeit der Polizei am Sonntagabend (20.02.) gemeldet. Die Lorscher Wehr konnte eine Brandentwicklung verhindern, indem sie die qualmenden Tonnen zwischen 19.10 Uhr und 21 Uhr am Lorscher Bahnhof, am Marktplatz sowie zwei Behälter am Spielplatz in der Hedwig-Dransfeld-Straße zügig gelöscht haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Behälter von ein und denselben Tätern angezündet wurden. Ersten Hinweisen zufolge steht ein 18-Jähriger unter Tatverdacht. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 10 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

