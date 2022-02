Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt - Feuer in Garage ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Groß-Umstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (19.02.) kam es in Groß-Umstadt zu einem Brand. Um kurz nach 15:00 Uhr riefen Nachbarn bei der Rettungsleitstelle Dieburg über Notruf an und meldeten das Feuer in einer Garage im Santo-Tirso-Ring. Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr Groß-Umstadt konnte die Flammen zügig löschen. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich waren Kräfte des DRK Ortsverbandes und ein Rettungswagen vor Ort. Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-40312

