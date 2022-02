Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mit dem Auto im Altrhein gelandet.

Lampertheim (ots)

Am Samstag (19.02) erreichte gegen 01.30 Uhr die Rettungsleitstelle Bergstraße der Notruf einer 58-jährigen Frau aus Lampertheim. Diese teilte mit, dass sie mit ihrem Fahrzeug in den Altrhein, im Bereich der Wormser Straße in Lampertheim gekommen sei und bat darum, aus dem Fahrzeug geborgen zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim und die Polizeistation Lampertheim-Viernheim wurden aufgrund dieser Mitteilung alarmiert und machten sich unverzüglich auf die Suche nach der Dame. Das Fahrzeug konnte im Bereich der Zufahrt zum Yachtclub Lampertheim im Wasser lokalisiert werden. Die Fahrerin hatte sich bereits aus eigener Kraft ans Ufer retten können. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Fahrerin mit einem PKW Ford auf dem Zufahrtsweg zum Yachtclub gefahren war. Zum Zeitpunkt der Fahrt stand die Fahrerin unter Alkoholeinfluss. Vermutlich aus diesem Grund kam sie vom Weg ab und das Fahrzeug geriet ins Wasser. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim geborgen werden. Bei dem Vorfall blieb die Fahrerin unverletzt. An dem Fahrzeug war kein Sachschaden entstanden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden geführt.

