Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Offenbach: Transporter mit 22 Fahrrädern sichergestellt

Kriminalpolizei sucht rechtmäßige Eigentümer

Darmstadt / Offenbach (ots)

Nach der Festnahme von drei tatverdächtigen Männern und Sicherstellung von 22 gestohlenen Fahrrädern sucht die Darmstädter Kriminalpolizei jetzt die Eigentümer von acht noch nicht zugeordneten Velos. Am 24. Januar klickten bei drei 28, 45 und 47 Jahre alten Männern in Offenbach die Handschellen. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen des Kommissariats 43 nach einem Einbruch in einen Keller in der Nussbaumallee und dem Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs im Gesamtwert von rund 9.000 Euro. Die Räder konnten in einem Transporter der drei Tatverdächtigen lokalisiert werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stießen die Polizeikräfte auch auf weitere Räder. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnten die Polizisten insgesamt 14 Fahrräder Taten unter anderem in Groß-Umstadt, Darmstadt und Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) zuordnen. Eine Recherche bei den übrigen acht sichergestellten Rädern verlief noch ohne Erfolg. Die Ermittler wenden sich deshalb mit Lichtbildern dieser Fahrräder an die Öffentlichkeit. Wer hat Hinweise zu deren Herkunft? Wer erkennt sein Eigentum wieder? Das Kommissariat ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5130223

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell