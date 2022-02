Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Brand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Babenhausen (ots)

Ein Brand in der Bürgermeister-Tempel-Straße hat am frühen Donnerstagabend (17.02.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 17.20 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Rettungsleitstelle und der Polizei ein, die einen Wohnhausbrand in Harpertshausen meldeten. Alarmierte Streifen sowie die verständigten Wehren waren umgehend am Brandort. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache im Bereich eines Schuppens ausgebrochen und griff auf den Carport und das angrenzende Haus über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schließlich die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte laut ersten vorsichtigen Schätzungen bei 70.000 bis 100.000 Euro liegen. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

