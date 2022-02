Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: K 129, Unfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Gemarkung Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag, den 17.02.2022 gegen 13:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 129 zwischen Ober-Ramstadt und Zeilhard mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 40-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi in schwarz befuhr die K 129 aus Richtung Zeilhard in Fahrtrichtung Ober-Ramstadt. Ein grauer Fiat Punto befuhr die K 129 in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge, sodass diese jeweils beschädigt wurden. Im Anschluss hielten beide Fahrzeugführer etwa 200 Meter voneinander entfernt an und nahmen ihre Fahrzeuge in Augenschein. Der Fahrzeugführer des Fiat stieg anschließend in sein Fahrzeug und verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Zeilhard, ohne den Austausch seiner Personalien zu gewährleisten. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 300 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem PKW Fiat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter: 06154 /63300 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: PK` in Kraft

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell