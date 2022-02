Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag, 17. Februar, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der "Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße" in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte, schwarze FIAT Punto, welcher in einer Parkbucht abgestellt war, wurde dort von einem unbekannten PKW an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt. Der bzw. die Fahrzeugführer/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 3.500,- EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.

