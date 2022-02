Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter flüchtet zu Fuß

Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand am frühen Freitagmorgen (11.02.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Gegen 0.30 Uhr hatte eine Zeugin über Notruf die Polizei verständigt und gemeldet, dass auf dem Parkplatz eines Tennisclubs in der Straße "Hinter der Rennbahn" ein dort geparktes Auto in Flammen stehen würde. Eine unbekannte Person, die eine rote oder braune Jacke mit Kapuze trug, flüchtete zu Fuß von der Örtlichkeit. Das betroffene Fahrzeug wurde durch das Feuer stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Bei einem weiteren, dort abgestellten Auto konnten Flammen im Bereich des Vorderreifens erkannt und schnell gelöscht werden. Es kam zu keinem erheblichen Schaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief noch ohne Erfolg. Das Kommissariat 10 hofft in dem Zusammenhang auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wem ist die beschriebene Person oder andere Verdächtige in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

