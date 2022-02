Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 11-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Rüsselsheim (ots)

Die 11-Jährige, die seit Mittwochmittag (16.02.) in Rüsselsheim vermisst wurde, ist wieder da. Sie wurde soeben wohlbehalten von einem Verwandten an einer Bushaltestelle in Rüsselsheim angetroffen.

An die Medien: Wir bitten, das zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellte Foto zu löschen und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung nach dem Mädchen.

