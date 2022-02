Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Fahrräder sichergestellt

Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

Groß-Gerau (ots)

Das Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim sucht nach der Sicherstellung zweier Fahrräder nach deren rechtmäßigen Eigentümern. Am 22. und 23. Januar hatten Polizeikräfte in Groß-Gerau jeweils einen 68-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm die beiden Velos sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen hatte er das Damenrad mit auffälligem Kindersitz am 22. Januar im Bereich der Haltestelle "Am Hammelsberg" entwendet. Das Mountainbike der Marke "Hai Attack" wurde nach Angaben des Tatverdächtigen am gleichen Tag am REAL Markt in der Mainzer Straße gestohlen. Die Polizei hat Strafanzeige gegen den 68 Jahre alten Mann erstattet und sucht die Eigentümer. Wer erkennt sein Fahrrad wieder? Hinweise werden unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

