Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Zurückgelassene Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Schaafheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (16.02.) haben bislang noch unbekannte Täter ein geparktes Auto im Müllerweg geplündert. Gegen 7.20 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen, dass Kriminelle seit 20 Uhr am Vorabend sich auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Wagen verschafft hatten. Im Innenraum hatten sie es nach derzeitigen Erkenntnissen auf eine zurückgelassene Geldbörse abgesehen. Darüber hinaus entwendeten die Diebe noch eine Tüte mit Schminkartikeln und Klamotten. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Dieburg zu melden. Das Kommissariat 41 ist unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell