Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Reinheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Anne-Frank-Straße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 7 Uhr und 19.20 Uhr am Mittwoch (17.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgebrochene Terrassentür gewaltsam in das Anwesen ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie hier mehrere Brillen sowie Schmuck. Der genaue Wert der Beute steht noch nicht abschließend fest. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

