POL-DA: Südhessen: Starkwind bringt Bäume zu Fall

Südhessen (ots)

Kam es bis zum frühen Donnerstagmorgen (17.02.) im Bereich Südhessen nur zu vereinzelten Meldungen über Vorfälle in Zusammenhang mit dem erwarteten Starkwind, so gehen nun seit 04.30 Uhr bei den Leitstellen der Rettungsdienste und der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen vermehrt Anrufe über Sturmschäden ein! Vor Mitternacht kam es zu Meldungen über umgestürzte Bäume auf der Landstraße zwischen Ober-Ramstadt/ Rohrbach und Rodau, sowie der K 159 bei Astheim. In Babenhausen war ein Bauzaun in der Aschaffenburger Straße auf einer Länge von ca. 150 m umgefallen. Aktuell liegen im Bereich Neckarsteinach auf der K 36, in der Ortsdurchfahrt Birkenau, in Rüsselsheim- Königstätten auf der K 159, in Mörfelden- Walldorf auf dem Vitrolles- Ring, in Gernsheim auf der B 44, auf der Landesstraße zwischen Bullau und Erlenbach und im Steinweg in Lindenfels Bäume auf den Straßen. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei sind im Einsatz. Bisher wurde ein Verkehrsunfall in Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet, ein LKW fuhr um 04.50 Uhr in den auf der K 159 bei Königstätten liegenden Baum.

EPHK Alexander Lorenz, Polizeiführer vom Dienst

