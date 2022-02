Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Sakristei aufgebrochen

Bensheim (ots)

Mit dem Schlüssel für das Tabernakel verschwanden Kriminelle, die am letzten Dienstag (15.02) die Kirche St. Georg am Marktplatz betreten hatten. Um an den Schlüssel zu gelangen, wurde eine Tür zur Sakristei aufgebrochen. Das Tabernakel wurde jedoch nicht angegangen. Die Täter hielten sich während der Öffnungszeit, zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, in der Kirche auf.

Wer Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

