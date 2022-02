Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Eschollbrücken gesucht

Pfungstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Anwesen im Stadtteil Eschollbrücken im Laufe des Dienstags (15.02.) sucht das Kommissariat 21/22 nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die bislang noch unbekannten Täter zwischen 17 Uhr und 21 Uhr die Terrassentür zu dem Einmfamilienhaus in der Straße "Am Schelmsberg" auf und gelangten so ins Innere. Hier schlugen sie unter anderem eine Glastür ein, die zu einer angrenzenden Arztpraxis führt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Auch ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Kriminellen beute gemacht haben. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

