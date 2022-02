Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher treten Rückzug an

Viernheim (ots)

Einbrecher haben am Dienstagabend (15.02.) gegen 22.45 Uhr die Haustür zu einem Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Lamberth-Straße, auf Höhe der querenden Beethovenstraße, aufgebrochen. Beim Eintreten ins Haus bemerkten sie offensichtlich, dass sich noch Personen im Haus befinden. Ohne etwas zu stehlen traten sie den Rückzug an. An der Tür entstand Sachschaden.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Tatortes bemerkt hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

