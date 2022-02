Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 54-Jährige nach Brand in Klinik verstorben

Darmstadt (ots)

Nachdem es am vergangenen Freitag (11.2.) zu einem Wohnungsbrand in der Straße "Steubenplatz" kam (wir haben berichtet), ist die 54-Jährige Bewohnerin am Dienstagmorgen (15.2.) in einer Klinik verstorben. Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt haben am Montag (14.2.) die Brandstelle begutachtet. Zum jetzigen Ermittlungsstand haben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass wahrscheinlich der Umgang mit Zigaretten zu dem Brandausbruch geführt haben dürfte. Insgesamt wird der Schaden auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5144819

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell