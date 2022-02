Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Autoscheibe eingeschlagen und geflüchtet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem sich bislang Unbekannte an einem weißen Wagen in der Karlstraße zu schaffen gemacht haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der weiße Saab am Montag (14.2.) im Tatzeitraum zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in das Visier der Kriminellen. Hierbei schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge, machten die Unbekannte keine Beute, dennoch wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

