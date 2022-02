Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Zeugen nach Einbruch in Jugendzentrum gesucht

Darmstadt-Bessungen (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Jugendzentrum in der Lincolnstraße im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend (10.2.) und Montagmittag (14.2.) eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, hebelten die ungebetenen Gäste eine Tür des Jugendzentrums auf. Im Anschluss wurden mehrere Räume durchsucht. Mit ihrer Beute in Form von elektronischen Gegenständen und Lebensmitteln suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

