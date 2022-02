Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbruch in Gartenhütte

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

Bislang Unbekannte brachen im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (11.2.) und Samstagmorgen (12.2.) in eine Gartenhütte in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie ins Innere der Hütte und entwendeten neben Gartenwerkzeug ein E-Bike. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell