Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Hering: Vandalen am Werk

Wer kann Hinweise geben?

Otzberg-Hering (ots)

Ein Friedhof in der Friedhofstraße rückte am Sonntagabend (13.2.) in das Visier bislang unbekannter Vandalen. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen zufolge, machten sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 19 und 19.30 Uhr an mehreren Grablichtern sowie an der Trauerhalle zu schaffen. Dabei entstanden unter anderem Schäden an diversen Behältnissen sowie an Türen und Fenstern. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Laut eines Zeugen, konnten in diesem Zeitraum Kinderstimmen auf dem Friedhof wahrgenommen werden. Ob diese im Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg bittet um Kontaktaufnahme von weiteren Zeugen oder Anwohnern, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell