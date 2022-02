Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Bobstadt: Baugeräte vom Firmengelände gestohlen

Bürstadt (ots)

Zwei Baugeräte, eine Fräse und ein Stromaggregat, wurden in der Nacht zum Montag (13. - 14.02.) vom Gelände einer Firma in der Straße In den Weißen Aspen gestohlen. Für die Tat schnitten die Täter ein Loch in den Firmenzaun. Für den Abtransport müssen die Täter nach ersten Erkenntnissen ein geeignetes Transportmittel benutzt haben.

Wer Personen und Fahrzeuge im Bereich "In den Weißen Aspen" im Ortsteil Bobstadt in der Tatnacht gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

