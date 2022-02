Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Fehlheim: Warenautomat vom Metzger beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Eine Personengruppe mühte sich am Sonntagabend (13.02.) vergeblich an einem Warenautomaten ab, der bei einer Metzgerei in der Rodauer Straße steht. Obwohl der Automat nicht geöffnet werden konnte, ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Videokameras haben die Personen aufgezeichnet. Die Tat wurde zwischen 22.30 Uhr und 22.40 Uhr verübt.

Wer Hinweise zu den tatverdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der 06251 / 8468-0 beim Kommissariat 41.

