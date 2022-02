Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht in Michelstadt; Schaden ca 2000,-EUR

Michelstadt (ots)

Am Samstag (12.02.) zwischen 14 und 15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Vectra, der in der Reinstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Es ist ein Fremd-Schaden in Höhe von ca 2000 Euro entstanden. Der Vectra wurde an der vorderen Stoßstange und dem Kennzeichen beschädigt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 entgegen.

