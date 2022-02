Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Mann tot aus der Weschnitz geborgen

Polizei sucht mögliche Zeugen

Biblis (ots)

Ein 70 Jahre alter Mann aus Einhausen wurde am Sonntagmorgen (13.02.) tot aus der Weschnitz geborgen. Passanten entdeckten gegen 10 Uhr den leblosen Körper im Wasser im Bereich Am Werrtor/ Am Bruchweiler. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie die nachfolgenden Untersuchungen der Kriminalpolizei ergaben, ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Der Mann dürfte aufgrund eines medizinischen Notfalls oder eines Unglücks ins Wasser gestürzt und ertrunken sein.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 10 in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 706-0

Polizeipräsidium Südhessen