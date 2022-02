Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Stromkabel aus Rohbau entwendet

Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots)

Nachdem Kriminelle mehrere Stromkabel aus einem Rohbau in der Röntgenstraße entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (11.2.) und Samstagmorgen (12.2.) an dem Rohbau zu schaffen. Unter Gewalteinwirkung im Inneren angelangt, entwendeten sie unter anderem diverse Stromkabel. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

