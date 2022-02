Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Friseurladen im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Friseurladen in der Karlstraße rückte in der Nacht zum Samstag (12.2.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Ladens ein und gelangten so ins Innere. Im Anschluss entwendeten sie einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag aus der Kasse und flüchteten unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

