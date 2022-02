Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 3000 Euro Schaden nach Einbruch in Schule

Rüsselsheim (ots)

In die Albrecht-Dürer-Schule in der Feuerbachstraße brachen Unbekannte über das vergangene Wochenende (11.-14.02.) ein.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen und brachen dort anschließend weitere Türen von Klassenräumen auf. Die ungebetenen Besucher ließen vier leere Getränkekisten und eine Lautsprecherbox mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Kriminellen zudem einen Schaden von rund 3000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

