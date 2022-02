Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Einbrecher rennen weg

Rimbach (ots)

Zwei Männer mit schwarzen Mützen wurden am Sonntagabend (13.02.) dabei erwischt, wie sie versucht haben, in ein Haus in der Straße Im Gehklingen einzubrechen. Die Täter standen bereits auf einem Balkon und rissen am Rollladen. Durch die Geräusche wurden die Hausbewohner gegen 19.40 Uhr hellhörig. Nachdem im Haus die Beleuchtung eingeschaltet wurde, rannte das Täterduo über die angrenzenden Gärten weg. Einer der Täter soll einen roten Rucksack mitgeführt haben.

Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

