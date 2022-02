Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher unterwegs-Kripo ermittelt

Rüsselsheim (ots)

Zwei Wohnungen in einem Wohnhaus in der Pestalozzistraße, suchten sich Kriminelle am Freitag (11.02.), in der Zeit zwischen 10.50 und 12.30 Uhr, für Einbrüche aus. Die Täter drangen durch eine Terrassentür sowie ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Während sie in einer der Wohnungen leer ausgingen, erbeuteten die ungebetenen Besucher in der zweiten Wohnung diverse Schmuckstücke.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (12.02.), 14.00 Uhr und Sonntag (13.02.), 9.40 Uhr, in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Stahlstraße. Dort gelangten Kriminelle durch die Eingangstür in das Gebäude und ließen anschließend aus einem Büro mehrere hundert Euro mitgehen.

Wer im Zusammenhang mit den Straftaten verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22 bzw. Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

