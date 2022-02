Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autofahrer zeigt gefälschten Führerschein vor

Viernheim (ots)

Polizeibeamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim kontrollierten am letzten Donnerstagmittag (10.02.) einen 28-Jährigen Autofahrer in der Molitorstraße. Während der Kontrolle zeigte der 28-Jährige den Beamten einen Führerschein vor. Bei der Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Eine echte Fahrerlaubnis besitzt er nicht. Daher endete hier die Fahrt für den 28 Jahre alten Mann aus Mainz. Der falsche Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Weiterhin muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Berichterstatter: POK Snow, Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

