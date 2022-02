Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hüttenfeld/ Viernheim: Katalysatoren von zwei Opel Astra gestohlen

Lampertheim/ Viernheim (ots)

Auf die Katalysatoren von zwei Autos der Marke Opel, Typ Astra, hatten es Kriminelle zwischen Freitag (11.02.) und Samstag (12.02.) abgesehen.

Die Diebe machten sich am frühen Samstagmorgen (12.02.), zwischen 4 Uhr und 5.50 Uhr im Sepp-Herberger-Weg in Lampertheim-Hüttenfeld ans Werk. Dort legten sie sich unter einen roten Astra, um den Katalysator stehlen zu können. Vermutlich dieselben Täter haben in der Nacht zuvor in der Adolf-Damaschke-Straße in Viernheim den Katalysator eines grünen Astra Caravan gestohlen. Das Auto parkte in Höhe der Franziska-Berg-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag (11.02.) und Samstagmittag (12.02.).

Wer Beobachtungen oder Hinweise zu den Fällen gebe kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

