POL-DA: Bad König: In Gaststätte eingebrochen und mit Auto (ERB-DH 50) des Wirts weggefahren

Bad König (ots)

Nachdem am letzten Donnerstag (10.02.) ein Schlüsselbund mit den Zugangsschlüsseln zu einer Gaststätte in der Bahnhofstraße gestohlen worden war, wurde am Samstag (12.02.) zwischen 1.30 Uhr und 10.30 Uhr in die Gaststätte eingebrochen. Die Täter stahlen einen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro sowie das Auto des Gastwirts. Die Kriminalpolizei (K 21/22) fahndet jetzt nach dem schwarzen gestohlenen Opel Zafira in der Farbe Schwarz. Das Auto hat die amtlichen Kennzeichen ERB-DH 50.

Wer weiß, wo sich aktuell der Opel Zafira befindet? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alle Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

