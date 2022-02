Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autoscheibe eingeschlagen-Geldbörse erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots)

An einem in der Westendstraße geparkten Transporter der Marke Mercedes, schlugen Unbekannte am Sonntag (13.02.), in der Zeit zwischen 14.00 und 22.30 Uhr, eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend eine dort abgelegte Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

