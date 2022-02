Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

Kelsterbach (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Mörfelder Straße wurde ein 27 Jahre alter Mann am Samstagvormittag (12.02.) beim Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von rund 160 Euro ertappt. Weil er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Überprüfung stellte sich dann heraus, dass gegen den 27-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn wegen des Verdachts des zweifachen Bandendiebstahls vorlag. Er wurde von den Ordnungshütern festgenommen und nach Vorführung beim Amtsgericht Groß-Gerau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

