Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeugbrand

Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Ein auf dem Parkplatz der Grundschule in der Forsthausstraße im Stadtteil Königstädten geparkter Kleinlaster der Marke Fiat Ducato, wurde in der Nacht zum Sonntag (13.02.), gegen 03.40 Uhr, nach derzeitigem Ermittlungsstand von Unbekannten vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Anwohner bemerkten einen Feuerschein und alarmierten die Rettungsleitstelle Groß-Gerau. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 3.000 Euro. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Brandgeschehens dauern an. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Matthias Brosch, Polizeiführer vom Dienst

