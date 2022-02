Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Parfum aus Kaufhaus entwendet

36-Jähriger in U-Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Freitagvormittag (11.2.) wurde ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, nachdem er wegen des Verdachts eines Diebstahls festgenommen worden war. Eine Streife des 2. Polizeireviers in Darmstadt nahm den 36-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Schleiermacherstraße am Donnerstagmittag (10.2.) fest, nachdem er aus einem Kaufhaus in der Innenstadt mehrere Parfumflaschen im Wert von über 300 Euro entwendetet haben soll. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler fest, dass gegen ihn bereits zwei offene Aufenthaltsermittlungen vorlagen. Er ist aktuell ohne festen Wohnsitz und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Folgetag einen Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

