POL-DA: Bensheim: 23-Jähriger nach Raubversuch im Krankenhaus

Polizei fahndet nach drei Tätern

Bensheim (ots)

Um die Umhängetasche eines 23 Jahre alten Mannes aus Lampertheim stehlen zu können, wurde er unvermittelt am Donnerstag (10.02.) in der Kalkgasse, Höhe Oberer Stadtpark, von hinten angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde der 23-Jährige gegen 18.05 Uhr von drei Tätern überfallen. Während des Angriffs wurde der Mann zudem durch einen scharfen Gegenstand, oberhalb des linken Auges, verletzt. Die Umhängetasche hielt er jedoch fest. Ohne Beute rannte das kriminelle Trio in Richtung Weinberge weg. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte für die Weiterbehandlung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen des versuchten schweren Raubes ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 35) in Heppenheim. Wer kann Hinweise zu den gesuchten Tätern geben? Telefon: 06252 / 706-0.

