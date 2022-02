Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Katalysatoren entwendet/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (10.02.) trennten Unbekannte mit einem Schneidewerkzeug den Katalysator eines in der Robert-Bunsen-Straße geparkten Opel Astra ab. Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich bereits zwischen Montag und Dienstag (07./08.02) auf einem Parkplatz in der Paul-Ehrlich-Straße. Hier machten sich Katalysator-Diebe an einem Opel Corsa zu schaffen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

