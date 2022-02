Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Taxifahrer mit Pfefferspray attackiert

Rüsselsheim (ots)

Ein 56 Jahre alter Taxifahrer beförderte am späten Donnerstagabend (10.02.), gegen 23.55 Uhr, eine etwa 20 Jahre alte Frau sowie drei circa gleichaltrige junge Männer von Raunheim nach Königstädten. Als an der Ecke Bensheimer Straße/Auerbacher Straße der Betrag von 25 Euro für die Fahrt fällig wurde, sprühte einer der Männer dem Taxifahrer Pfefferspray ins Gesicht. Die vierköpfige Gruppe flüchtete anschließend ohne zu bezahlen in Richtung Grundschule.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

