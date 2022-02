Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 38-Jähriger mit Teppichmesser bedroht und bestohlen

Groß-Gerau (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend (10.02.), gegen 17.50 Uhr, "Am Sportpark" von zwei Unbekannten attackiert und bestohlen. Einer der Kriminellen hielt dem 38-Jährigen ein Teppichmesser an den Hals und forderte die Herausgabe von Geld. Der zweite Täter trat den Mann und brachte ihn zu Fall. Das Duo entwendete anschließend mehrere hundert Euro und flüchtete zu Fuß vom Tatort.

Einer der Flüchtigen ist 25 bis 30 Jahre alt, hat schwarze, nach vorn gekämmte Haare und ist circa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle blaue Jacke, eine medizinische Maske und eine Kapuze über dem Kopf. Sein Begleiter ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat einen hervorstehenden Bauch. Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke, vermutlich mit Daunen und ebenfalls Maske und Kapuze. Laut Angaben des Opfers soll es sich bei den Angreifern vermutlich um Afghanen handeln.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

