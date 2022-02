Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Täter erbeuten Bargeld

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Zeit von Mittwoch (09.02.) bis Donnerstag (10.02.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich seit 12.30 Uhr am Vortag gewaltsam Zutritt zu dem Kassenraum des Anwesens in der Pallaswiesenstraße verschafft hatten. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Innere. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und erbeuteten mehrere Hundert Euro. Mit dem Geld suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

