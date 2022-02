Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dank für aufmerksamen Bankmitarbeiter

Darmstadt (ots)

Für sein vorbildliches Handeln haben Polizeihauptkommissarin Petri und Polizeihauptkommissar Graf am Dienstag (08.02.) den Bankmitarbeiter Rüdiger Blum gedankt.

Der Aufmerksamkeit des Mitarbeites der Sparkasse Darmstadt ist es zu verdanken, dass ein älteres Ehepaar am 25. Januar nicht um ihr Erspartes gebracht wurde. Eine Kollegin von Herrn Blum zog den Privatkundenberater an dem Nachmittag Ende Januar hinzu, als das Ehepaar insgesamt 93.000 Euro abheben wollte. Kriminelle hatten ihnen am Telefon vorgegaukelt, dass ihr Sohn in einen schweren Unfall verwickelt war und nun dringend das Geld benötigen würde. Dank des umsichtigen Vorgehens konnte eine Geldabhebung bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife und dem Auffliegen der Betrugsmasche verhindert werden.

Im Beisein des Filialdirektors Ronny Mühlsiegel überreichten die Mitarbeitenden des Polizeipostens Eberstadt Herrn Blum eine Flasche Weißwein der Sorte "Spezialprävention", die vom eigenen Weinberg des Polizeipräsidiums Südhessen stammt, und lobten ihn für sein umsichtiges Handeln.

