POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher haben es auf Fahrräder abgesehen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (09.02.) hatten es Einbrecher auf Fahrräder abgesehen.

Die Unbekannten drangen gegen 2.30 Uhr gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Liebermannstraße ein, brachen mehrere Kellerverschläge auf und entwendeten anschließend mehrere Rennräder und E-Bikes. Die Diebe stellten die Räder zum Abtransport an die Straße. Ein Anwohner bemerkte zur Tatzeit zwei etwa 1,70 Meter große, maskierte Personen, die in Richtung Walldorfer Weg flüchteten. Die noch am Tatort befindlichen Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt.

In der Zeit zwischen 0.00 und 3.00 Uhr kam es zudem in Kellern eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Bergsträsser-Straße sowie einer Garage im Walldorfer Weg zu ähnlich gelagerten Taten. Erbeutet wurden hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens zwei Fahrräder.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Mörfelden-Walldorf haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben sowie etwaige weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06105/4006-0.

