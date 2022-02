Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Frau randaliert und löst Polizeieinsatz aus

Bei Festnahme Polizeibeamtin verletzt/ 37-Jährige in Fachklinik untergebracht

Weiterstadt-Schneppenhausen (ots)

Nachdem eine 37-Jährige am Mittwochmittag (9.2.) in der Hölderlinstraße randalierte und dadurch einen Polizeieinsatz auslöste, wurde sie im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Zeugen alarmierten gegen 15.30 Uhr die Polizei und gaben an, dass eine Frau in der Hölderlinstraße randalieren würde und unter anderem auf einen Mann losgegangen sein soll. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm eine Streife die 37-jährige Tatverdächtige fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand wehrte sie sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte hierbei eine Beamtin leicht im Gesicht. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, wurde die Scheibe eines Wagens beschädigt. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Wieso sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat und ob noch weitere Gegenstände beschädigt wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 37-Jährige darauffolgend in eine Fachklinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell